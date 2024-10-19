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لبنان

عن قصف بيروت.. هذا ما أعلنه مسؤول أميركيّ!

Lebanon 24
19-10-2024 | 16:27
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طالب وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم السبت، إسرائيل بتقليل ضرباتها في بيروت ومحيطها، داعياً إلى بدء مرحلة انتقالية تسمح بعودة الرهائن في قطاع غزة؟

وقال أوستن في مؤتمر صحافي: "نريد مرحلة انتقالية ونود أن تقلل إسرائيل بعض ضرباتها على بيروت ومحيطها".
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وأضاف: "المجتمع الدولي ملتزم بالعمل مع الجيش اللبناني واليونيفيل لضمان أمن واستقرار لبنان".

وعن قوات "اليونيفيل" في لبنان، أكد أوستن أنه أثار "مسألة أمن اليونيفيل في لبنان مع وزير الدفاع الإسرائيلي، وإسرائيل أبلغتني بعدم وجود نية لاستهداف القوة"، مبينا أن "دور اليونيفيل مهم جدا وستواصل الاضطلاع بمهمتها".

 

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