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لبنان

قصفٌ يطال الضاحية فجر اليوم.. 4 غارات عنيفة جداً!

Lebanon 24
19-10-2024 | 23:29
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شنّ العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 غاراتٍ جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وذكرت المعلومات أن الغارات التي وُصفت بالعنيفة جداً، تركزت على منطقة الحدت كما طالت أيضاً منطقة حارة حريك.
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