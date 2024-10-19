قصفٌ يطال الضاحية فجر اليوم.. 4 غارات عنيفة جداً!

شنّ العدو الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، 4 غاراتٍ جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وذكرت المعلومات أن الغارات التي وُصفت بالعنيفة جداً، تركزت على منطقة الحدت كما طالت أيضاً منطقة حارة حريك.