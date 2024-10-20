لبحث ملفي غزة ولبنان.. بلينكن يزور إسرائيل في هذا الموعد

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من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء، في زيارة تشمل عدة دول أخرى بالشرق الأوسط، وفق ما قاله مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" السبت.ووفق المصدر ذاته، فإن أهداف جولة بلينكن في المنطقة تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، والترويج لخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن الخميس، أنه سيرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.وقال بايدن، إن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط لفترة من الوقت.وفي حديثه للصحافيين في ختام زيارة إلى برلين، قال بايدن أيضاً إنه لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة مع توعد إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران في الأول من تشرين الأول.وقال بايدن "هناك فرصة في رأيي ويتفق زملائي معي في ذلك على أنه يمكننا على الأرجح التعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت، وهذا ينهي الصراع، بعبارة أخرى، يوقف التصعيد المتبادل".وأضاف بايدن أنه يعتقد أن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة. (العربية)