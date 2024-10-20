Advertisement

لبنان

لبحث ملفي غزة ولبنان.. بلينكن يزور إسرائيل في هذا الموعد

Lebanon 24
20-10-2024 | 00:25
A-
A+
Doc-P-1265307-638650057704289202.jpeg
Doc-P-1265307-638650057704289202.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الثلاثاء، في زيارة تشمل عدة دول أخرى بالشرق الأوسط، وفق ما قاله مسؤول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" السبت.

ووفق المصدر ذاته، فإن أهداف جولة بلينكن في المنطقة تشمل محاولة تجديد المفاوضات بشأن صفقة الأسرى، والترويج لخطة اليوم التالي في غزة، والحرب في لبنان، ومناقشة الرد الإسرائيلي المرتقب على إيران.
Advertisement

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن الخميس، أنه سيرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل لمحاولة الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال بايدن، إن هناك فرصة للتعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة قد تنهي الصراع بينهما في الشرق الأوسط لفترة من الوقت.

وفي حديثه للصحافيين في ختام زيارة إلى برلين، قال بايدن أيضاً إنه لديه علم بكيفية وموعد رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني، لكنه أحجم عن الخوض في التفاصيل.

وتصاعدت حدة التوتر في المنطقة مع توعد إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران في الأول من تشرين الأول.

وقال بايدن "هناك فرصة في رأيي ويتفق زملائي معي في ذلك على أنه يمكننا على الأرجح التعامل مع إسرائيل وإيران بطريقة تنهي الصراع لفترة من الوقت، وهذا ينهي الصراع، بعبارة أخرى، يوقف التصعيد المتبادل".

وأضاف بايدن أنه يعتقد أن هناك إمكانية للعمل على التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان ولكن الأمر سيكون أصعب في غزة. (العربية)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-20
06:34 | 2024-10-20
06:09 | 2024-10-20
05:51 | 2024-10-20
05:25 | 2024-10-20
05:18 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24