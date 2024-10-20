"نصرة للفلسطينيين واللبنانيين".. "مقاومة العراق" تقصف الجولان السوري المحتل بالمسيّرات

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد، أنها استهدفت الجولان السوري المحتل بالطيران المسيّر.



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ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة قادمة من الشرق عبرت هضبة الجولان وسقطت في منطقة مفتوحة دون إصابات. وبحسب بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، فإن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة قادمة من الشرق عبرت هضبة الجولان وسقطت في منطقة مفتوحة دون إصابات.

وكانت الفصائل العراقية، قد أكدت أنها قصفت هدفا في مدينة "إيلات" وقبلها في الشمال الإسرائيلي في عمليات على فترات متباعدة من أمس السبت، مشددة على أنها "مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. (سبوتنيك)