Advertisement

لبنان

"نصرة للفلسطينيين واللبنانيين".. "مقاومة العراق" تقصف الجولان السوري المحتل بالمسيّرات

Lebanon 24
20-10-2024 | 00:38
A-
A+
Doc-P-1265310-638650069522201601.jpg
Doc-P-1265310-638650069522201601.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الأحد، أنها استهدفت الجولان السوري المحتل بالطيران المسيّر.
وبحسب بيان صادر عن "المقاومة الإسلامية في العراق"، فإن "تلك العملية تأتي بهدف استمرار دعم مقاومة الاحتلال ونصرة للفلسطينيين واللبنانيين".
Advertisement

ويأتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيّرة قادمة من الشرق عبرت هضبة الجولان وسقطت في منطقة مفتوحة دون إصابات.
 
وكانت الفصائل العراقية، قد أكدت أنها قصفت هدفا في مدينة "إيلات" وقبلها في الشمال الإسرائيلي في عمليات على فترات متباعدة من أمس السبت، مشددة على أنها "مستمرة في عمليات دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة"، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. (سبوتنيك)

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-20
06:38 | 2024-10-20
06:34 | 2024-10-20
06:09 | 2024-10-20
05:51 | 2024-10-20
05:25 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24