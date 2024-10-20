Advertisement

لبنان

غارات إسرائيلية جديدة.. وهذه المناطق تمّ استهدافها (تغطية مباشرة)

Lebanon 24
20-10-2024 | 00:54
A-
A+
Doc-P-1265315-638650080210667219.jpeg
Doc-P-1265315-638650080210667219.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جديدة استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية.
 
وقالت مصادر ميدانية إن القصف طال بلدات معروب، الخيام، سهل مرجعيون، دير سريان، النفاخية، الشهابية، عبا، الزرارية في جنوب لبنان.
Advertisement
 
شهداء في النبطية
 
إلى ذلك، استهدف الطيران الإسرائيلي فجراً مبنى مأهولاً في منطقة النبطية.
 
ووفقاً للمصادر، فإن الغارة التي طالت المبنى أسفرت عن سقوط 4 شهداء من المدنيين.
 
وصباحاً، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً محيط منطقة الحدت وحارة حريك.
 
وفي بيان له، قال جيش العدو إنه هاجم أكثر من 65 عنصراً من "حزب الله"، مشيراً إلى أنه تم استهداف العديد من منصات إطلاق الصواريخ وبنى تحتية عسكرية.
 
وزعم جيش العدو أنه هاجم نحو 175 هدفاً عسكرياً في لبنان وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-20
06:38 | 2024-10-20
06:34 | 2024-10-20
06:09 | 2024-10-20
05:51 | 2024-10-20
05:25 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24