غارات إسرائيلية جديدة.. وهذه المناطق تمّ استهدافها (تغطية مباشرة)

شنّ العدو الإسرائيلي، اليوم الأحد، سلسلة غارات جديدة استهدفت عدداً من المناطق اللبنانية.

وقالت مصادر ميدانية إن القصف طال بلدات معروب، الخيام، سهل مرجعيون، دير سريان، النفاخية، الشهابية، عبا، الزرارية في جنوب لبنان.

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شهداء في النبطية

إلى ذلك، استهدف الطيران الإسرائيلي فجراً مبنى مأهولاً في منطقة النبطية.

ووفقاً للمصادر، فإن الغارة التي طالت المبنى أسفرت عن سقوط 4 شهداء من المدنيين.

وصباحاً، شنّ الجيش الإسرائيلي غارات طالت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفاً محيط منطقة الحدت وحارة حريك.

وفي بيان له، قال جيش العدو إنه هاجم أكثر من 65 عنصراً من "حزب الله"، مشيراً إلى أنه تم استهداف العديد من منصات إطلاق الصواريخ وبنى تحتية عسكرية.

وزعم جيش العدو أنه هاجم نحو 175 هدفاً عسكرياً في لبنان وغزة خلال الـ24 ساعة الماضية.