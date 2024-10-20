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لبنان

هذا هو عدد النازحين إلى بشري.. وإجراءات بلدية ميدانية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2024 | 01:45
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كشف مصدر بلدي مطلع أن الإحصاء الأخير لعدد النازحين اللبنانيين في قضاء بشري والذي تم تحديثه منذ أيام وصل الى حوالى 1600 نازح، معظمهم في بشري عاصمة القضاء بالإضافة إلى بعض القرى المجاورة.
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وروى المصدر أن هؤلاء النازحين معروفون من الأجهزة المعنية في البلديات، كما أن القوى الأمنية إستطاعت بالتعاون مع البلديات إحصاءهم جميعاً وبالتحديد جميع  الذين إستأجروا شقق وسكنوا فيها مع عائلاتهم.
 
ويضيف المصدر أن هذا القضاء الماروني الطابع والقواتي الهوى بغالبيته الساحقة يتعامل بأرقى درجات الإنسانية والوطنية والأخلاقية مع الضيوف، ولكن هناك منهجية وضعت من البلديات لتنظيم النزوح يجب على الجميع إحترامها والتقيد بها بكل مندرجاتها وذلك حفاظاً على أمن النازحين وأمن البلدات وعلى خصوصية الضيوف والمنطقة في آن معا.
 
وختم بالقول إن الرقابة العلنية من قبل أجهزة البلدية والأجهزة الأمنية متواصلة ليلاً نهاراً لما فيه خير الجميع وراحتهم.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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