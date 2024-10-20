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لبنان

على طريق لبنان - سوريا.. هذه تكلفة "النزوح"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-10-2024 | 02:45
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تشهد معابر لبنانية مع سوريا حركة كثيفة لنازحين من الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك باتجاه حُمص أو دمشق، وتحديداً عبر معبر العبودية.
وذكرت المصادر أنَّ تكلفة النقل من لبنان إلى سوريا باتت تتراوح بين 70 و 100 دولار أميركي، فيما تبين أن نسبة كبيرة من النازحين انتقلوا إلى فنادق داخل سوريا وليس إلى شقق سكنية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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