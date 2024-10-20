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لبنان

تحذير من "أنباء مفبركة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2024 | 03:15
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حذر خبراء في مواقع التواصل الإجتماعي من إزدياد ظاهرة الفيديوهات المركبة على أخبار وأنباء غير صحيحة، ما قد يعزّز المعلومات المضللة داخل لبنان وخصوصاً خلال الحرب.
وقال أحد الخبراء لـ"لبنان24" إنّ هذا الأمر يضع الكثيرين أمام حالة من الهلع والخوف خصوصاً إن كانت الأمر تتعلق بزاوية أمنية قد تثير الرعب لدى سكان منطقة معينة أو مدينة.
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واعتبر المصدر أنه من الضروري التثبت وراء أي أمرٍ يسمعه الناس عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مشدداً على ضرورة إبلاغ المراجع الأمنية بأي خبر يطال منطقتهم سواء كان عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو عبر إتصالات يجب التثبت من حقيقتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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