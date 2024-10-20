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لبنان

بالصّورة.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بطريق في شبعا

Lebanon 24
20-10-2024 | 02:47
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استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم الأحد، طريق شبعا - جنعم الذي يمتد إلى منطقة عين عطا بمحاذاة جبل الشيخ.

وذكرت المعلومات أن الغارة أسفرت عن قطع الطريق بالكامل، وبالتالي انفصال بعض المناطق عن بعضها البعض.
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