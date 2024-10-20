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لبنان

هل من غارة إسرائيلية على جبيل؟

Lebanon 24
20-10-2024 | 02:47
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اندلع حريق صباح اليوم الأحد بالقرب من مستشفى المعونات جبيل، حيث غطّت سحب الدخان سماء المنطقة، ما دفع البعض الى القول بأن الحريق سببه غارة اسرائيلية، الا ان لا صحة لذلك وفق مندوبة "لبنان24".
 
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وبحسب المعلومات الميدانية، فإن الدفاع المدني يعمل على إخماد الحريق في المكان. 
 
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