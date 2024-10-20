هل من غارة إسرائيلية على جبيل؟

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اندلع حريق صباح اليوم الأحد بالقرب من مستشفى المعونات جبيل، حيث غطّت سحب الدخان سماء المنطقة، ما دفع البعض الى القول بأن الحريق سببه غارة اسرائيلية، الا ان لا صحة لذلك وفق مندوبة "لبنان24".