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لبنان

إسرائيل تعلن استهداف 3 قادة من "حزب الله".. هذه هوياتهم!

Lebanon 24
20-10-2024 | 03:40
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه استهدف 3 قياديين من "حزب الله" بضربات جوية نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في لبنان خلال الساعات الماضية.
وذكر جيش العدو أنه استهدف عباس سلامة، وهو ضابط كبيرٌ في قيادة الجبهة الجنوبية لحزب الله، وذلك في بلدة تبنين - جنوب لبنان.
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أيضاً، تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهدافه للقيادي في "حزب الله" رضا عباس عواضة، مشيراً إلى أن الأخير كان خبيراً بمجال الاتصالات اللاسلكية في الحزب.
كذلك، قال جيش العدو إنه اغتال قتل أحمد علي حسين الذي قال إنه "مسؤول تسلّح حزب الله بوسائل قتالية استراتيجية.
وفي ما خصّ الغارات التي نفذها على الضاحية الجنوبية لبيروت، قال جيش العدو إن سلاح الجو هاجم مقر المخابرات التابع لـ"حزب الله" بالإضافة إلى استهدافه ورشة تصنيع أسلحة تحت الأرض.

لبنان

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