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لبنان

قصف عنيف.. عددٌ من الشهداء في بلدات جنوبية عدّة!

Lebanon 24
20-10-2024 | 03:56
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استهدف الطيران الحربيّ الإسرائيليّ عدداً من البلدات في جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن القصف طال بلدة برج رحّال، وقد أدّى إلى استشهاد شخصين كانا داخل أحد المنازل.
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أيضاً، أغار الطيران الإسرائيلي مستهدفاً بلدة صريفا، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء، فيما طالت غارة أخرى منزلاً في بلدة كفردونين مما أسفر عن استشهاد شخصين.
وخلال ساعات الفجر الأولى، قصف الطيران المُعادي بلدات حانين، دير قانون رأس العين التي استُشهد فيها شخصان وأصيب آخر بجروحٍ.
كذلك، ذكرت المصادر أن القصف طال بلدة البرغيلة، كما استهدف طريق شبعا - جنعم، فيما استهدف أيضاً الخيام والنبطية.
 
 
 

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