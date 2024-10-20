Advertisement

لبنان

وزير الصحة يُطمئن اللبنانيين: الأدوية مؤمنة في الصيدليّات

Lebanon 24
20-10-2024 | 04:05
A-
A+
Doc-P-1265372-638650193346079397.jpg
Doc-P-1265372-638650193346079397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر وزير الصحة فراس الأبيض أن "وقف إطلاق النار أساسي"، مؤكداً أن "الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لا يريدان الحرب".

وفي حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، شدّد الأبيض على أن "استهداف الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة"، فيما طمأن إلى أن "الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ"، مشيراً إلى "أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان في حال الحصار".
Advertisement

وعن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الضاحية الجنوبية والمناطق المستهدفة في الجنوب، أشار إلى أنها "تشكل 2.5% من المخزون العام، فأكبر مستودعات الأدوية هي في جبل لبنان".

وعن النقص في العاملين بالقطاع الصحي، اعتبر أن "الأهمية تكمن في التنسيق لأن العدد لن يكفي خلال الأزمات"، مشيراً إلى أن "المشكلة في مستشفيات كسروان وجبيل أن عدد المرضى تفاقم نتيجة عدد النزوح"، لافتًا إلى أن "المستشفيات قامت بعمل بطولي عند حادثة البيجرز".

كذلك، أوضح الأبيض أن "جميع الحالات مغطاة من وزارة الصحة ولكن الأولوية تكمن  في الحالات الطارئة".

وعن الكوليرا في مراكز الإيواء، شدد على أن "هناك حالة واحدة في عكار وتتم متابعتها"، متخوّفًا من "الانتشار نتيجة نقص المياه في مراكز الإيواء".
 
مع هذا، أشار وزير الصحة إلى أن "الجرب يأتي نتيجة الاكتظاظ وغياب النظافة، والوقاية تبقى الأهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2024-10-20
06:38 | 2024-10-20
06:34 | 2024-10-20
06:09 | 2024-10-20
05:51 | 2024-10-20
05:25 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24