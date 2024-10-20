وزير الصحة يُطمئن اللبنانيين: الأدوية مؤمنة في الصيدليّات

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وفي حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، شدّد الأبيض على أن "استهداف الطواقم الطبية أو مستودعات الأدوية والمخازن جريمة حرب مرفوضة"، فيما طمأن إلى أن "الأدوية مؤمنة في جميع الصيدليات والمخزون كافٍ"، مشيراً إلى "أهمية الشركات المصنعة للأدوية في لبنان في حال الحصار".وعن مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة في الضاحية الجنوبية والمناطق المستهدفة في الجنوب، أشار إلى أنها "تشكل 2.5% من المخزون العام، فأكبر مستودعات الأدوية هي في جبل لبنان".وعن النقص في العاملين بالقطاع الصحي، اعتبر أن "الأهمية تكمن في التنسيق لأن العدد لن يكفي خلال الأزمات"، مشيراً إلى أن "المشكلة في مستشفيات كسروان وجبيل أن عدد المرضى تفاقم نتيجة عدد النزوح"، لافتًا إلى أن "المستشفيات قامت بعمل بطولي عند حادثة البيجرز".كذلك، أوضح الأبيض أن "جميع الحالات مغطاة من وزارة الصحة ولكن الأولوية تكمن في الحالات الطارئة".وعن الكوليرا في مراكز الإيواء، شدد على أن "هناك حالة واحدة في عكار وتتم متابعتها"، متخوّفًا من "الانتشار نتيجة نقص المياه في مراكز الإيواء".