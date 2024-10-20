"صواريخ لبنانية" تضرب إسرائيل الآن.. دويّ إنذارات وهذه آخر التطورات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه تم إطلاق صافرات الإنذار في حيفا والكريات، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ عبر الأراضي اللبنانية وتمّ اعتراض أحدها فيما سقط 2 في مناطق مفتوحة.

أيضاً، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن دوي صافرات الإنذار في نهاريا، عكا، يعارا، حانيتا وشلومي بالإضافة إلى مستوطنات إسرائيلية أخرى، فيما جرى تسجيل سماع أصوات انفجارات قوية وعنيفة في منطقة الجليل الغربي.

من ناحيتها، قالت القناة الـ12" الإسرائيلية إن 70 صاروخاً على الأقل جرى إطلاقهم باتجاه عكا ونهاريا في الرشقة الأخيرة من لبنان.

إلى ذلك، تحدث قناة "الجزيرة" عن إنفجار صواريخ اعتراضيّة في أجواء قرى حدودية لبنانية من القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

بدورها، قالت قناة الـ"NBN" أنه تم إطلاق أكثر من 110 صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المُحتلّة.