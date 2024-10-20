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لبنان

برشقة صاروخية كبيرة.. هذا ما استهدفه حزب الله قبل قليل

Lebanon 24
20-10-2024 | 04:48
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أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم الأحد، أنه استهدف برشقة صاروخية كبيرة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة يعرا.
 
كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف عند الساعة 11:10 من صباح اليوم الأحد تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية كبيرة. ‏
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