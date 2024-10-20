برشقة صاروخية كبيرة.. هذا ما استهدفه حزب الله قبل قليل

أعلن حزب الله في بيان صباح اليوم الأحد، أنه استهدف برشقة صاروخية كبيرة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة يعرا.



Advertisement كما أعلن في بيان آخر، أنه استهدف عند الساعة 11:10 من صباح اليوم الأحد تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بِصلية صاروخية كبيرة. ‏