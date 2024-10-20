أجواء باردة خلال الليل.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات تبقى الرياح ناشطة وتصل أحيانا إلى الـ 50 كلم /س ويرتفع معها موج البحر كما تبقى الرطوبة منخفضة .وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.تحذير: ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف، خاصة في المناطق الجنوبية.- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الإثنين:قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلاً وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات تبقى الرياح ناشطة وتصل أحياناً ال 50 كلم /س ويرتفع معها موج البحر كما تبقى الرطوبة منخفضة .الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، تبقى الرياح ناشطة وتشتد أحيانا لتصل ( 50 كلم/س)، ويرتفع معها موج البحر، كما تبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع رطوبة منخفضة. الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع رطوبة منخفضة.- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 9 الى21 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.