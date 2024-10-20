Advertisement

لبنان

أجواء باردة خلال الليل.. إليكم حال الطقس في الأيام المقبلة

Lebanon 24
20-10-2024 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1265390-638650229365013558.jpg
Doc-P-1265390-638650229365013558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلا وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات تبقى الرياح ناشطة وتصل أحيانا إلى الـ 50 كلم /س ويرتفع معها موج البحر كما تبقى الرطوبة منخفضة .
Advertisement

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خلال الأيام القادمة، وأجواء باردة نسبيا خلال الليل، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول  في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.
تحذير: ارتفاع موج البحر، والذي قد يتخطى ارتفاعه المتر ونصف، خاصة في المناطق الجنوبية.
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح وتبقى نسبة الرطوبة منخفضة. الإثنين:قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة ساحلاً وانخفاضها في الداخل وعلى المرتفعات تبقى الرياح ناشطة وتصل أحياناً ال 50 كلم /س ويرتفع معها موج البحر كما تبقى الرطوبة منخفضة .الثلاثاء: قليل الغيوم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، تبقى الرياح ناشطة وتشتد أحيانا لتصل ( 50 كلم/س)، ويرتفع معها موج البحر، كما تبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع رطوبة منخفضة. الأربعاء:قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى المرتفعات وتبقى الأجواء الباردة خلال الليل مع رطوبة منخفضة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من  9 الى21 درجة، في الداخل من 8 الى 25 درجة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:10 | 2024-10-20
14:07 | 2024-10-20
14:00 | 2024-10-20
13:58 | 2024-10-20
13:42 | 2024-10-20
13:39 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24