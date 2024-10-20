مكتب السيد السيستاني في لبنان: مستمرون بتقديم المساعدات للنازحين

Advertisement

أعلن مكتب السيد السيستاني في لبنان أن فرقه "استمرت بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. وقد توجهت فرق تقديم المساعدات إلى مدينة صيدا وتم تغطية المراكز التالية:- مدرسة الإصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية.- المدرسة العمانية النموذجية الرسمية.- معهد صيدا الفني.- الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية- الفرع الخامس.- الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق- الفرع الخامس.- الجامعة اللبنانية - كلية الآداب-الفرع الخامس.- معهد دار اليتيم العربي. صيدا.- معهد دار اليتيم العربي-الحسينية- الجبانة- معهد الآفاق".كما زار مدير مكتب السيستاني حامد الخفاف، مجموعة مطابخ رئيسية في مراكز النزوح في العاصمة بيروت، والتي تعد وجبات طعام يومية للنازحين في هذه المراكز وخارجها . واطلع على حجم الجهود التطوعية المبذولة، وقدم لهم ماتيسر من مساعدات المكتب.