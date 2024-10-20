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لبنان

مكتب السيد السيستاني في لبنان: مستمرون بتقديم المساعدات للنازحين

Lebanon 24
20-10-2024 | 05:12
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أعلن مكتب السيد السيستاني في لبنان أن فرقه "استمرت بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. وقد توجهت فرق تقديم المساعدات إلى مدينة صيدا وتم تغطية المراكز التالية:

- مدرسة الإصلاح المتوسطة المختلطة الرسمية.
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- المدرسة العمانية النموذجية الرسمية.

- معهد صيدا الفني.

- الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية- الفرع الخامس.

- الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق- الفرع الخامس.

- الجامعة اللبنانية - كلية الآداب-الفرع الخامس.

- معهد دار اليتيم العربي. صيدا.

- معهد دار اليتيم العربي-الحسينية- الجبانة

- معهد الآفاق".

كما زار مدير مكتب السيستاني حامد الخفاف، مجموعة مطابخ رئيسية في مراكز النزوح في العاصمة بيروت، والتي تعد وجبات طعام يومية للنازحين في هذه المراكز وخارجها . واطلع على حجم الجهود التطوعية المبذولة، وقدم لهم ماتيسر من مساعدات المكتب.

  
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