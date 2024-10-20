الموقع الالكتروني لتلفزيون "المستقبل" يعود للعمل

اعتبارا من اليوم ، يعود الموقع الالكتروني لتلفزيون "المستقبل" ومنصات التواصل الاجتماعي العائدة له للعمل، على امل ان تشكل هذه الخطوة مساهمة في مواكبة ما يحصل من احداث مصيرية، وتأكيد على استمرارية مؤسسة وطنية كانت لها بصماتها في مجال الاعلام.https://t.co/YXZvy1SySn
— Hussein Wajeh-حسين الوجه (@husseinwajeh) October 20, 2024
اعتبارا من اليوم ، يعود الموقع الالكتروني لتلفزيون "المستقبل" ومنصات التواصل الاجتماعي العائدة له للعمل، على امل ان تشكل هذه الخطوة مساهمة في مواكبة ما يحصل من احداث مصيرية، وتأكيد على استمرارية مؤسسة وطنية كانت لها بصماتها في مجال الاعلام.https://t.co/YXZvy1SySn