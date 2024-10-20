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لبنان

منتج لبناني إلى العالمية ضمن معرض "سيال" في باريس!

Lebanon 24
20-10-2024 | 06:34
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 أقيم احتفال في باريس لمناسبة العيد ال 60 لمعرض "سيال" للأغذية، تخللته مسابقة الابتكار الغذائي العالمي. وتبارى فيها 2200  منتج عالمي بمشاركة 46 من الخبراء والمتخصصين العالميين ضمن أعضاء لجنة الحكم.

واختير المنتج اللبناني The Original Hummus Bar ماركة Grapeful / Grocery Sector لمرتبة الجائزة الكبرى.

وتسلّم الجائزة بهاء القضماني، برعاية وحضور وزير الصناعة جورج بوشيكيان والمديرة العامة للوزارة شانتال عقل والقائم بأعمال السفارة زياد طعان والملحقة الاقتصادية في السفارة راشيل علم الدين ورئيسة QOOT Cluster  نادين خوري ورئيس مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي وعدد من الصناعيين اللبنانيين المشاركين في المعرض.

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