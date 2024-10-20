إشكال وتضارب في ساحة الشراع بأبي سمراء... إليكم ما جرى

وقع اشكال بين رجل من التبعية السورية وطليقته، تطور الى تضارب في محلة ساحة الشراع في ابي سمراء بطرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".





وعمل شباب المنطقة على تطويقه وعرف ان الاشكال حصل على خلفية حضانة الأولاد.

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