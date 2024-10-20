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لبنان

إشكال وتضارب في ساحة الشراع بأبي سمراء... إليكم ما جرى

Lebanon 24
20-10-2024 | 06:38
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وقع اشكال بين رجل من التبعية السورية وطليقته، تطور الى تضارب في محلة ساحة الشراع في ابي سمراء بطرابلس، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


وعمل شباب المنطقة على تطويقه وعرف ان الاشكال حصل على خلفية حضانة الأولاد.
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