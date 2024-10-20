عمليات عدة نفّذها "حزب الله" اليوم.. إليكم تفاصيلها

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اعلن "حزب الله، اليوم الاحد، في بيانات منفصلة، استهداف قواعد عسكرية وتجمع للجنود الإسرائيليين.وقال انه استهدف قاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد بِصلية صاروخية كبيرة.وفي بيان آخر، اعلن انه "استهدف عند الساعة 1:05 من ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في وادي هونين غرب بلدة العديسة بِصلية صاروخية".كما قال انه "استهدف عند الساعة 1:00 من ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية".