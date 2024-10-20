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لبنان

وصول طائرة مساعدات سعودية تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية

Lebanon 24
20-10-2024 | 08:09
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أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية، في بيان، أن "الجسر الجوي الإغاثي الذي يسيره المركز، بدعم من المملكة العربية السعودية، مستمر لليوم الثامن على التوالي، حيث وصلت طائرة مساعدات تتضمن مواد غذائية وإغاثية وأدوية وحليب أطفال لدعم الشعب اللبناني في مختلف الأزمات والمحن التي يمر بها".
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