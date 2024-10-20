البزري بحث قضايا اجتماعية وحياتية مع وفد الجماعة الإسلامية

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التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفداً من الجماعة الإسلامية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للجماعة في لبنان الدكتور بسام حمود، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد في ضوء العدوان الإسرائيلي وتداعياته، والوضع الإجتماعي والمعيشي في مدينة صيدا وجوارها، وضرورة دعم المدينة ومؤسساتها الأهلية بالتعاون مع البلدية من أجل تلبية احتياجات النازحين.وطالب المجتمعون الحكومة اللبنانية ومؤسساتها بـ"ضرورة تسريع إرسال المساعدات على المناطق خصوصاً صيدا ومنطقتها التي لم تصلها المساعدات الموعودة والضرورية".