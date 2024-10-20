جمعية الطيارين الخاصين هنأت المراقبين الجويين: تضحياتهم وجهودهم مصدر فخر لنا

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وجهت جمعية الطيارين الخاصين في لبنان، بمناسبة اليوم العالمي للمراقب الجوي الذي يصادف في الـ20 من تشرين الأول، "أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المراقبين الجويين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت".وقالت في بيان:" إن تضحياتهم وجهودهم الجبارة لضمان سلامة الحركة الجوية في ظل ظروف العمل الصعبة، وبخاصة في ظل الحرب المدمرة على لبنان، هي مصدر فخر لنا جميعاً. نثني على شجاعتهم والتزامهم بعملهم الحيوي الذي ينطوي على تحديات يومية كبرى، ونعلم تماماً أن دورهم هو الركيزة الأساسية لاستمرار حركة الطيران بشكل آمن ومنظم".أضافت:"نؤكد تضامننا الكامل معهم ونعرب عن تقديرنا العميق لتفانيهم المستمر في خدمة قطاع الطيران والبلاد، آملين أن تأتي الأيام القادمة بظروف أفضل تليق بجهودهم الكبيرة".