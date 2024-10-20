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لبنان

بالصور.. سلسلة غارات على بلدة الخيام

Lebanon 24
20-10-2024 | 09:41
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تتعرض مدينة الخيام منذ الرابعة والثلث من بعد ظهر اليوم، لسلسلة غارات جوية يشنها الطيران الحربي المعادي.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، شن العدو 10 غارات متتالية استهدفت بلدة الخيام في أماكن مختلفة منها وادي العصافير والشاليهات والمعتقل.
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سلسلة

غارات

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