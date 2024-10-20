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لبنان

"التوحيد العربي" دان استهداف آلية للجيش على طريق عين إبل

Lebanon 24
20-10-2024 | 10:05
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دانت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان، "العدوان الإسرائيلي الّذي استهدف آلية للجيش على طريق عين إبل – حانين في الجنوب ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".
 
وشدّد البيان على أنّ "هذا الإجرام الإسرائيلي المتمادي بحقّ لبنان، لم يوفّر اليوم جنودًا من الجيش يقومون بواجبهم الوطني في حماية الأرض والدّفاع عن اللبنانيين" .
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 ووضع البيان "الإجرام الاسرائيلي المتدرج برسم المجتمع الدّولي المتفرج على ارتكابات إسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالميّة تضع حدًّا لحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على لبنان وعلى الانسان وعلى كل ما هو متصل بقواعد الاخلاق والانسانية والقرارات الدولية".
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