في صور.. جنود حفظ السلام الإيطاليون يسلمون مساعدات إنسانية

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سلّم جنود حفظ السلام الإيطاليون التابعون لقوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، مساعدات إنسانية، عبارة عن إمدادات مهمة من الحليب المجفف والأدوية لمكافحة الأمراض الحادة ومعالجة حالات صحية أخرى إلى الصليب الأحمر اللبناني وإلى وحدة الأزمات في بلدية صور.وتشمل الهبة أيضاّ بعض الأدوية، بشكل رئيسي المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، والمضادات الالتهابية لعلاج الأمراض التنفسية، والأمراض المعوية، والتهابات المسالك البولية. أما الحليب المجفف، فسيساعد ليس فقط في ضمان الاحتياجات الغذائية الضرورية لنمو وتطور الرضع والأطفال، بل أيضًا في منع سوء التغذية والأمراض، وفي أسوأ الحالات، الوفاة.تم تسليم المواد إلى المسؤولين في الصليب الأحمر اللبناني ووحدة الأزمات في بلدية صور، الذين سيتولون نقلها وتوزيعها على النازحين من المناطق الحدودية في جنوب لبنان، الذين تأثروا بالصراع الحالي الذي له تداعيات كبيرة في البلاد وفي منطقة عمليات "الخوذ الزرقاء" للأمم المتحدة.وخلال سلسلة من الاتصالات مع السلطات المحلية والمنظمات اللبنانية، أشار قائد الكتيبة الإيطالية في القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيفانو ميسينا، إلى الدور الذي لعبته "إيطاليا" في هذه المناسبة. وأوضح ميسينا أن "التبرع، الذي جاء نتيجة التنسيق الوثيق بين القيادة العملاتية المشتركة للدفاع، والقطاع الدوائي في جمعية اونلوس، ومكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الإيطالية في اليونيفيل، يهدف إلى ضمان إجراء فوري ومنسق لتغذية الاطفال الرضع والأطفال ودعم الرعاية الصحية للأشخاص والعائلات اللبنانية التي تعاني من ظروف صعبة، حيث اضطرت إلى ترك قراها بسبب الآثار المدمرة للاشتباكات بين الاطراف المستمرة منذ أكثر من عام".ووفقًا للأمم المتحدة، منذ 7 تشرين الاول حتى اليوم، اضطر أكثر من مليون شخص، أي أكثر من سدس السكان، إلى مغادرة منازلهم أو مغادرة البلاد كـ "ضحايا غير مباشرين" للصراع بين الاطراف.