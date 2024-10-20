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لبنان

البعريني نعى شهداء الجيش: إجرام العدو تخطى كل المقاييس

Lebanon 24
20-10-2024 | 10:36
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 نعى عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، في بيان، "شهداء الجيش اللبنانيّ أبناء عكّار الذين سقطوا نتيجة القصف الإسرائيليّ الذي استهدف آليّتهم"، مؤكدًا أن "إجرام العدو تخطّى كل المقاييس وعلى مرأى العالم أجمع، الذي يمتهن لغة الصّمت فقط". 
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وأضاف: "رحم الله شهداء الجيش اللبنانيّ وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وعلى أمل أن يستفيق العالم ويضع حدًا للإجرام الاسرائيليّ الذي يضرب بعرض الحائط شتّى المواثيق الدوليّة والإنسانيّة دون حسيب أو رقيب".

 
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