في محلة جسر السويقة بطرابلس.. هذا ما حصل اليوم

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أطلق كل من المدعو "ا.ص" و "ه.ص" النار بإتجاه المدعو "ع.ص" واصابته بطلق ناري في محلة جسر السويقة في طرابلس ثم لاذا بالفرار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".ونقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى احدى المسشتفيات لتلقي العلاج.وعرف ان اطلاق النار ناتج عن خلافات سابقة.