Advertisement

لبنان

في محلة جسر السويقة بطرابلس.. هذا ما حصل اليوم

Lebanon 24
20-10-2024 | 10:34
A-
A+
Doc-P-1265504-638650427529320628.jpeg
Doc-P-1265504-638650427529320628.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلق كل من المدعو "ا.ص" و "ه.ص" النار بإتجاه المدعو "ع.ص" واصابته بطلق ناري في محلة جسر السويقة في طرابلس ثم لاذا بالفرار، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".


ونقل الجريح بواسطة سيارة مدنية الى احدى المسشتفيات لتلقي العلاج.
Advertisement


وعرف ان اطلاق النار ناتج عن خلافات سابقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:11 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:50 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:10 | 2024-10-20
14:07 | 2024-10-20
14:00 | 2024-10-20
13:58 | 2024-10-20
13:42 | 2024-10-20
13:39 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24