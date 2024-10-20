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نفّذ "حزب الله" عمليتين جديدتين، مساء اليوم، مستهدفاً ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مركبا.واعلن في بيانين منفصلين، أنه استهدف عند الساعة 1:15 من بعد ظهر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مدرسة بلدة مركبا بصلية صاروخية.كما قال انه عند الساعة 1:15 من بعد ظهر اليوم، استهدف ‏تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في البلدية القديمة لبلدة مركبا بصلية صاروخية.‏