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لبنان

إغتالته إسرائيل ليل السبت في النبطية.. من هو "باسل شكر"؟

Lebanon 24
20-10-2024 | 11:08
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أعلن الجيش الاسرائيلي أنه اغتال ليل السبت القيادي في حزب الله باسل شكر من بلدة جبشيت في محافظة النبطية.

ووفق المعلومات شغل باسل عضوية هيئة أركان قوة الرضوان وكان تلميذاً للقيادي عماد مغنية، وفي طليعة مبعوثي قوة "الرضوان" إلى العراق لمحاربة القوات الأميركية ومن بعدها محاربة تنظيم "داعش".
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وعمل مستشاراً وقائداً للقوات التي حاربت تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وشارك في حرب عدن عام 2015 مع الحوثيين.

كما تواجد في اليمن منذ عام 2015، وقام بتدريب جماعة الحوثي وقاتل معهم حتى عام 2022. (النهار) 
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