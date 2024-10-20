"مرتفعة للغاية".. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية عن الذخيرة المستخدمة في لبنان

أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "توسع الحرب يقتضي زيادة الميزانية الإسرائيلية في ظل غياب مصادر التمويل".



أضافت: "تكاليف الذخيرة المستخدمة في لبنان مرتفعة للغاية".

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول اقتصادي رفيع، أنّ "تحمل حرب طويلة في الشمال والجنوب صعب على الاقتصاد الإسرائيلي".