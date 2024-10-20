"للاستماع إلى مشاكلهم".. الحلبي سيعقد إجتماعاً مع مدراء المدراس التي تستقبل النازحين

أعلن وزير التربية عباس الحلبي، مساء اليوم الأحد أنّه سيعقد اجتماعا هذا الاسبوع مع مدراء المدراس التي تستقبل النازحين للاستماع إلى هواجسهم ومشاكلهم، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن تأمين جو تعليمي داخل مراكز الايواء غير الهادئة وما نفكر به أخذ التلاميذ الى مدرسة قريبة من مركز الايواء وليس في ذهننا اخراج نازحين من المدارس في حال لم يتأمن البديل". (إل بي سي)

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