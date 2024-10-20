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لبنان

شاحنة "تثير شبهات" في جرد القيطع... والجيش عثر بداخلها على سلاح حربي وقنبلة يدوية

Lebanon 24
20-10-2024 | 12:08
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في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن ومكافحة الأنشطة المشبوهة، توفرت معلومات لمخابرات الجيش عن وجود شاحنة صغيرة (فان) تثير الشبهات في منطقة جرد القيطع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
وبناءً على هذه المعلومات، قامت دورية من مخابرات الجيش - فرع الصدقة، برصد تحركات الشاحنة واعتراض طريقها على الطريق العام في بلدة فنيدق.
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وبعد تفتيشها، تم العثور على كمية كبيرة من البطاريات، بالإضافة إلى سلاح حربي وقنبلة يدوية.

الى ذلك، تم توقيف الشخصين الذين كانا بداخل الشاحنة ومصادرة الفان والمضبوطات. ونُقل الموقوفون إلى مركز الجيش في منطقة الصدقة - عكار، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
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