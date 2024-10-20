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لبنان

حول زيارة هوكشتاين والـ"1701".. بري يتحدث عن "الفرصة الأخيرة"

Lebanon 24
20-10-2024 | 12:33
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علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين غدا إلى بيروت أن هذه الزيارة هي الفرصة الأخيرة لأميركا للوصول إلى حل في بلاده.

وشدد في لقاء مع "العربية" اليوم الأحد، على أنه مفوض من حزب الله منذ 2006 وهو موافق على 1701.
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كما تابع أن هناك إجماع اللبنانيين على القرار 1701، معتبرا أنه إجماع نادر، قائلا: "نحن نتمسك به".

كذلك رفض إجراء أي تعديلات على القرار 1701 بزيادة أو نقصان، وأعلن عن أن لديه خطة لإنقاذ لبنان يعمل عليها.

وأشار إلى أن هناك رغبة أميركية لوقف النار في لبنان قبل الانتخابات، لافتا إلى أن ما يقال عن عوائق إيرانية لمسار خطته وإنقاذ بلاده أمر مغلوط.

وأكد على أن ترشيح قائد الجيش يحتاج إلى تعديل دستوري وتوافق أكثر من 86 نائبا، وأن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تواجه تحديات غير مسبوقة.

رغم ذلك، شدد على أن حكومة الرئيس ميقاتي تقوم بواجباتها قدر الإمكان.

ورأى أن الضوء الحقيقي في المنطقة هو التقارب السعودي الإيراني، مشددا على أن إسرائيل تدمر كل شيء في لبنان كما فعلت في غزة.

وأوضح على أنه لم يتحدث يوما عن انتخاب رئيس لبناني قبل وقف النار.(العربية) 
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