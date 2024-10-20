"حزب الله": قصفنا قاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم، في بيان أنه "ردًا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو ‏الصهيوني، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم ‏الأحد قاعدة شمشون (مركز تجهيز قيادي ووحدة تجهيز إقليمية) غرب بحيرة طبريا ‏بصلية صاروخية نوعية". ‏

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