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لبنان

وزير الثقافة: رحم الله شهداء جيشنا الأبيّ

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:39
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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة "اكس": "العدوان  الإسرائيلي يستهدفنا جميعاً وطناً وأرضاً وجيشاً وشعباً ومقاومة.

وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة يرفضها بعض شذّاذ الآفاق في الداخل، ويأبى العدو الإسرائيلي الاّ أن يُبيّن، بإجرامه وعدوانيته وحقده، حساباتهم الخاطئة.
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رحم الله شهداء جيشنا الأبيّ الثلاثة الذين سقطوا اليوم على طريق ‎عين ابل ‎حانين على يدّ ألجبناء ‎أعداء الإنسانية. لبنان بكليّته، بجيشه وشعبه ومقاومته، يقاوم وسينتصر".
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