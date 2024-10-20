وزير الثقافة: رحم الله شهداء جيشنا الأبيّ

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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة "اكس": "العدوان الإسرائيلي يستهدفنا جميعاً وطناً وأرضاً وجيشاً وشعباً ومقاومة.وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة يرفضها بعض شذّاذ الآفاق في الداخل، ويأبى العدو الإسرائيلي الاّ أن يُبيّن، بإجرامه وعدوانيته وحقده، حساباتهم الخاطئة.رحم الله شهداء جيشنا الأبيّ الثلاثة الذين سقطوا اليوم على طريق ‎عين ابل ‎حانين على يدّ ألجبناء ‎أعداء الإنسانية. لبنان بكليّته، بجيشه وشعبه ومقاومته، يقاوم وسينتصر".