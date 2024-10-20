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لبنان
وزير الثقافة: رحم الله شهداء جيشنا الأبيّ
Lebanon 24
20-10-2024
|
13:39
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كتب وزير الثقافة محمد وسام المرتضى على حسابه عبر منصة "اكس": "العدوان الإسرائيلي يستهدفنا جميعاً وطناً وأرضاً وجيشاً وشعباً ومقاومة.
وثلاثية الجيش والشعب والمقاومة يرفضها بعض شذّاذ الآفاق في الداخل، ويأبى العدو الإسرائيلي الاّ أن يُبيّن، بإجرامه وعدوانيته وحقده، حساباتهم الخاطئة.
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رحم الله شهداء جيشنا الأبيّ الثلاثة الذين سقطوا اليوم على طريق عين ابل حانين على يدّ ألجبناء أعداء الإنسانية. لبنان بكليّته، بجيشه وشعبه ومقاومته، يقاوم وسينتصر".
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