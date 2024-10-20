إتصالٌ بين بري ووزير الخارجية المصرية.. هذا ما تم بحثه

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تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي والمخاطر الناجمة عنه.ونقل الوزير عبد العاطي لرئيس المجلس تضامن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري مع لبنان، مؤكدًا على المساعي المصرية وجهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وموضحًا دعم الموقف اللبناني الداعي إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.كما أكد الوزير المصري لبري استمرار مصر في تسيير الجسر الجوي لتقديم المساعدات إلى لبنان بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.بدوره، شكر بري لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا وقوفهم وتضامنهم مع لبنان في هذه المرحلة الراهنة، مؤكدًا على التطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين حول العدوان الإسرائيلي وأبعاده على المنطقة وأمنها واستقرارها.وضع بري عبد العاطي في أجواء استهداف إسرائيل المتعمد لجنود اليونيفل والجيش اللبناني، معتبرًا إياه اعتداءً على الشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرار 1701.