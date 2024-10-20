Advertisement

لبنان

إتصالٌ بين بري ووزير الخارجية المصرية.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:35
A-
A+
Doc-P-1265591-638650539744516189.jpg
Doc-P-1265591-638650539744516189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالاً من وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، حيث تم التباحث حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي والمخاطر الناجمة عنه.

ونقل الوزير عبد العاطي لرئيس المجلس تضامن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري مع لبنان، مؤكدًا على المساعي المصرية وجهودها للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، وموضحًا دعم الموقف اللبناني الداعي إلى انتخاب رئيس توافقي للجمهورية.
Advertisement

كما أكد الوزير المصري لبري استمرار مصر في تسيير الجسر الجوي لتقديم المساعدات إلى لبنان بناءً على توجيهات الرئيس السيسي.


بدوره، شكر بري لمصر رئيسًا وحكومةً وشعبًا وقوفهم وتضامنهم مع لبنان في هذه المرحلة الراهنة، مؤكدًا على التطابق في الرؤى والمواقف بين البلدين حول العدوان الإسرائيلي وأبعاده على المنطقة وأمنها واستقرارها.

وضع بري عبد العاطي في أجواء استهداف إسرائيل المتعمد لجنود اليونيفل والجيش اللبناني، معتبرًا إياه اعتداءً على الشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرار 1701.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2024-10-20
16:34 | 2024-10-20
16:24 | 2024-10-20
16:22 | 2024-10-20
16:19 | 2024-10-20
16:02 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24