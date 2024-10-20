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لبنان

الجيش الإسرائيلي: سوف نبدأ بمهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن.. ابتعدوا عنها فورًا

Lebanon 24
20-10-2024 | 13:58
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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إنذاراً إلى سكان لبنان، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي سوف يبدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله - ابتعدوا عنها فورًا".
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وأشار إلى أن "قسمًا كبيرًا من أنشطة حزب الله يتم تمويله من ميزانية الدولة الإيرانية، حيث يستخدم حزب الله هذه الأموال لتمويل أنشطته، بما في ذلك التسلح، وشراء المنشآت لغرض تخزين الوسائل القتالية، وإنشاء مواقع الإطلاق، وتمويل أجور عناصر الحزب، وكذلك لتنفيذ نشاطات مختلفة".

وأكد أدرعي أن "جمعية القرض الحسن تشارك في تمويل النشاطات لحزب الله ضد إسرائيل، وبالتالي فقد قرر الجيش الإسرائيلي مهاجمة هذه البنى التحتية".


كما ذكر أن "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل بقوة على تدمير البنى التحتية لحزب الله، لذا نناشد الأشخاص المتواجدين داخل مبانٍ يستخدمها حزب الله الابتعاد عنها لمسافة 500 متر على الأقل خلال الساعات القليلة المقبلة".

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