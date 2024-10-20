وزارة الصحة: اليكم حصيلة العدوان الاسرائيلي على لبنان

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس السبت 19 تشرين الأول 2024 أسفرت عنالحصيلة التفصيلية التالية:- الجنوب: 11 شهداء و 27 جريحا- النبطية: 5 شهداء و 23 جريحا- البقاع: 9 جرحىوهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 16 شهيدا وإصابة 59 بجروح.بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2464، والجرحى إلى 11530.