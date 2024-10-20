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لبنان

31 فرعاً لجمعية القرض الحسن.. إليكم مواقعها (صورة)

Lebanon 24
20-10-2024 | 14:24
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وجّه المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الأحد إنذاراً إلى سكان لبنان، قائلاً: "الجيش الإسرائيلي سوف يبدأ مهاجمة بنى تحتية تابعة لجمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله - ابتعدوا عنها فورًا".
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وتُدير جمعية القرض الحسن 31 فرعاً في مختلف المناطق. يمكنكم الاطلاع على الفروع في الصورة أدناه:


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