غارات اسرائيلية عنيفة طالت هذه البلدات جنوبا... اليكم آخر المستجدات

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة شبعا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

ونفذ العدو الاسرائيلي غارة جوية مستهدفا محلة الوسطاني في اطراف بلدة شبعا.

كما استهدف الطيران المعادي منزلا في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل ودمره، ما أدى إلى وقوع 3 اصابات.

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وأفادت منجدوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، عن اندلاع حرائق متعددة في أحراج كفركلا بعد استهدافها من قبل العدو بقنابل حارقة مما أدى إلى احتراق أشجار الزيتون.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الثامنة من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفا بلدة فرون في قضاء بنت جبيل.

واستهدفت مدفعية العدو بلدة برج الملوك.

كما تعرضت بلدة كونين لغارة جوية معادية. وقرابة الثامنة وعشر دقائق مساء، تعرضت بلدة حداثا لغارة جوية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة حومين الفوقا في منطقة اقليم التفاح كما تعرضت بلدة شبعا في منطقة العرقوب لغارة معادية.

وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدتي طيردبا ويانوح.

أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بأن الطيران الحربي المعادي أغار على بلدتي معروب و ديرقانون النهر.



ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة التاسعة إلا ربعا من مساء اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة عربصاليم في منطقة اقليم التفاح كما تعرضت بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل لغارة جوية معادية.