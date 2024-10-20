Advertisement

لبنان

غارات اسرائيلية عنيفة طالت هذه البلدات جنوبا... اليكم آخر المستجدات

Lebanon 24
20-10-2024 | 14:14
A-
A+
Doc-P-1265611-638650564131723812.jpg
Doc-P-1265611-638650564131723812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارتين استهدفتا بلدة شبعا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
ونفذ العدو الاسرائيلي غارة جوية مستهدفا محلة الوسطاني في اطراف بلدة شبعا.
كما استهدف الطيران المعادي منزلا في بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل ودمره، ما أدى إلى وقوع 3 اصابات.
Advertisement
 
وأفادت منجدوبة "الوكالة الوطنية للإعلام" في مرجعيون، عن اندلاع حرائق متعددة  في أحراج كفركلا بعد استهدافها من قبل العدو بقنابل حارقة مما أدى إلى  احتراق أشجار الزيتون.
 
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة الثامنة من مساء اليوم، غارة جوية مستهدفا بلدة فرون في قضاء بنت جبيل.
 
واستهدفت مدفعية العدو بلدة برج الملوك.
كما تعرضت بلدة كونين لغارة جوية معادية. وقرابة الثامنة وعشر دقائق مساء، تعرضت بلدة حداثا لغارة جوية.
 
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على بلدة حومين الفوقا في منطقة اقليم التفاح كما تعرضت بلدة شبعا في منطقة العرقوب لغارة معادية.
وأغار الطيران الحربي المعادي على بلدتي طيردبا ويانوح.
 
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بأن الطيران الحربي المعادي أغار على بلدتي معروب و ديرقانون النهر.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة التاسعة إلا ربعا من مساء اليوم غارة جوية مستهدفا بلدة عربصاليم في منطقة اقليم التفاح كما تعرضت بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل لغارة جوية معادية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:17 | 2024-10-20
16:34 | 2024-10-20
16:24 | 2024-10-20
16:22 | 2024-10-20
16:19 | 2024-10-20
16:02 | 2024-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24