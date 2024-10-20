مولوي: متمسكون بالقرار 1701 ومصرون على نشر الجيش اللبناني في الجنوب

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تابع مولوي في كلام له عبر "الجديد": "متمسكون بالقرارات الشرعية وبالقرار 1701 ومصرون على نشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان".وحول دور اليونيفيل في الجنوب، أكّد مولوي انّ "عمل قوات الطوارئ الدولية موجود ومتفق عليه وموضوع مراقبة الحدود منصوص عليها بالقرار 1701 ومهمة الجيش اللبناني هو الانتشار في الجنوب".ختم: "الحكومة اللبنانية تنادي بوقف اطلاق النار ووقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين وبتنفيذ القرار 1701". (الجديد)