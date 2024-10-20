انذار اسرائيلي عاجل لسكان الضاحية والبقاع.. اخلوا هذه المباني

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقتيْ الضاحية الجنوبية والبقاع وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في حارة حريك



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب



⭕️من أجل سلامتكم… pic.twitter.com/1jXknsTTFS