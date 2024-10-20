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لبنان

الى سكان جنوب لبنان... تحذيرٌ إسرائيلي جديد

Lebanon 24
20-10-2024 | 15:12
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وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إنذاراً إلى سكان جنوب لبنان، قائلاً: "إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة جنوب لبنان وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط لمرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: صور، النبطية، مشغرة".
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تابع: "أنتم تتواجدون بالقرب من منشات ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".


وأشار الى أنه "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".
 
وأضاف: "خلال دقائق سنوجه إنذارات إلى السكان في الجنوب اللبناني لإخلاء مباني عديدة تقع بالقرب من منشآت لحزب الله الارهابي. تابعوا تفاصيلها".

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