الصحة تنفي خبر إخلاء مستشفى بعلبك الحكومي

صدر عن وزارة الصحة العامة بيان نفى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن إخلاء مستشفى بعلبك الحكومي وأكد البيان ان المستشفى يعمل بشكل طبيعي بعدما نقل المرضى إلى غرف أكثر أمانا من غرف مواجهة لفرع القرض الحسن المجاور للمستشفى والذي هددت قوات الاحتلال باستهدافه. وكررت الوزارة دعوتها وسائل الإعلام إلى عدم التسرع في نقل أخبار من شأنها زيادة الهلع والارباك.

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