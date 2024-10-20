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لبنان

"القرض الحسن" بعد التحذيرات: الإجراءات اتُخذت

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:02
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أصدرت مؤسسة "القرض الحسن"، مساء اليوم، البيان التالي: "إفلاس العدو الاسرائيلي ونفاذ بنك أهدافه دفعه الى التهديد باستهداف فروعنا علما اننا اتخذنا كافة الإجراءات منذ بداية الحرب لحفظ أمانة ودائع الناس وجنى أعمارهم. العين بالعين والسن بالسن".
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