شهيد وعدد من الإصابات في استهداف سيارة اسعاف في صور

استهدف العدو الاسرائيلي، مساء اليوم، سيارة إسعاف على طريق بئر السلاسل شرق صور، ما أدى الى استشهاد مسعف في "الهيئة الصحية الإسلامية" وجرح اثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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