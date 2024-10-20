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لبنان

شهيد وعدد من الإصابات في استهداف سيارة اسعاف في صور

Lebanon 24
20-10-2024 | 16:24
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استهدف العدو الاسرائيلي، مساء اليوم، سيارة إسعاف على طريق بئر السلاسل شرق صور، ما أدى الى استشهاد مسعف في "الهيئة الصحية الإسلامية" وجرح اثنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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