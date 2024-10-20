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لبنان
من نوع "هرمز 900".. حزب الله يسقط مسيّرة اسرائيلية
Lebanon 24
20-10-2024
|
23:18
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أكد حزب الله أنه أسقط مسيّرة إسرائيلية، ليل الأحد ـ الإثنين، من دون أن يحدد موقع إسقاطها.
وقال الحزب في بيان إن المسيّرة التي أسقطها من نوع "هرمز 900".
كما أكد عبر عدة بيانات أخرى، أنه شن هجمات صاروخية على قوات ومواقع عسكرية إسرائيلية، في أودم وكريات شمونة وبيت هلل والمالكية ومركبا.
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وأتت هجمات حزب الله بعد غارات إسرائيلية عدة استهدفت ليل الأحد فروعا لجمعية "مؤسسة القرض الحسن"، التابعة للحزب في لبنان.
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