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لبنان

اسرائيل وضعت شروطها على الطاولة.. هوكشتاين يطرحها في لبنان لوقف النار

Lebanon 24
21-10-2024 | 00:04
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كشفت تقارير إخبارية أن إسرائيل قدمت للولايات المتحدة طلباتها بشأن إنهار الحرب في لبنان، فيما ذكرت تقارير أن المبعوث الأميركي للبنان، أموس هوكستين سيزور بيروت اليوم، الاثنين، بينما يقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة المقبلة.
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بداية، كشف موقع أكسيوس الإخباري أن إسرائيل قدمت للبيت الأبيض طلباتها لإنهاء الحرب في لبنان.


ونقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أميركي قوله إنه من غير المرجح أن يوافق لبنان والمجتمع الدولي على الشروط الإسرائيلية.
وأشار الموقع إلى أن أحد المطالب الإسرائيلية هو السماح للجيش الإسرائيلي بالمشاركة في "التطبيق الفعلي" للتأكد من عدم إعادة تسلح حزب الله.

كما تطالب إسرائيل بأن تعمل قواتها الجوية بحرية في المجال الجوي اللبناني.

وقالت أكسيوس، في خبر آخر، إن مبعوث بايدن آموس هوكستين يزور بيروت اليوم لبحث إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع المسؤولين اللبنانيين.

من ناحية ثانية، قالت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، أمس الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيقوم بزيارة للشرق الأوسط في الأيام القليلة المقبلة.

لبنان

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